Motocross. Per i fratelli Raimondi si chiude un 2023 ricco di successi

Due giovanissimi fratelli alfonsinesi, Tecla e Liam Raimondi, sono stati protagonisti in questo 2023 dei campionati regionali Fmi di motocross. Tecla Raimondi (foto), con la sua Kawasaki n.492, ha vinto il campionato regionale femminile Fmi, mentre il fratello Liam è arrivato secondo nella categoria Challenge con la sua Honda n.741. Le gare si sono svolte a partire da primavera ad autunno, a Ravenna, Carpi e Savignano sul Panaro. Tecla Raimondi, classe 2003, ha cominciato a 8 anni, prima con le minimoto, poi con le miniGp, entrambe da strada, ed è passata successivamente alle moto da cross. A 14 ha partecipato al campionato regionale Uisp nella categoria 85cc, dove è stata l’unica partecipante femminile del campionato ed è stata anche la prima in Italia a vincere un campionato regionale in una categoria maschile. Nel 2021 ha vinto il campionato regionale femminile Uisp e ora è tornata sul podio con la Federazione motociclistica italiana. Liam Raimondi ha vissuto le sue prime esperienze sulla moto a poco più di 4 anni e, come la sorella, ha inizialmente guidato le minimoto su asfalto, per arrivare alle moto da cross. A 8 anni ha cominciato a partecipare alle gare. Nel 2021, all’età di 14 anni, per la prima volta, ha vinto il campionato regionale Uisp nella categoria 85cc. Il risultato di quest’anno è il primo ottenuto con la Federazione motociclistica italiana nelle categorie senior.