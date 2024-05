Grande prestazione del giovane pilota di Maranello Lorenzo Grani, navigato da Samanta Grossi, al Rally della Marca Trevigiana, seconda gara del Trofeo Italiano Rally a bordo di una Peugeot 208 Rally 4. Il driver modenese è partito con l’obiettivo di essere protagonista nel Trofeo Pirelli Accademia che comprende sia le gare del Trofeo Italiano Rally sia le manifestazioni della Coppa rally di Zona. Grani ha disputato una competizione storica nel panorama nazionale e del triveneto resa ancora più complicata dalla neve, presente su alcune prove speciali, e dalla pioggia e fango. "Una gara importante – ha spiegato Lorenzo Grani – sono contento dei tempi fatti registrare, nonostante un testacoda senza conseguenza che ci ha fatto perdere circa trenta secondi. Siamo riusciti comunque a vincere la classe ed il gruppo d’appartenenza oltre a classificarci primi tra le vetture due ruote motrici. Ringrazio la mia famiglia, la mia navigatrice, la scuderia Pintarally, chi ci ha aiutato e tifato. Sono molto contento". Sempre nel Trofeo Pirelli accademia ma nel monomarca dei pneumatici della casa milanese abbinato all’International Rally Cup, il pilota di Montefiorino Giacomo Guglielmini, affiancato da Massimiliano Bosi, ha vinto la prima tappa del monomarca della casa di pneumatici milanese al rally dell’Elba, in Toscana, a bordo di una Peugeot 208 Rally 4. Il driver modenese ha condotto una gara all’attacco che l’ha portato anche a vincere la classe ed a posizionarsi secondo di gruppo. "Gara sofferta perché dovevo riprendermi dalla brutta esperienza del Rally di Schio", ha commentato Giacomo Guglielmini". Sempre al Rally dell’Elba buon secondo posto di classe per il modenese Franco Rossi, in coppia con Flavio Zanella, su Renault Clio Rally 3.

Giampaolo Grimaldi