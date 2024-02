Motori, da 20 anni un equipaggio fiorentino non correva al Principato. Al Rally di Montecarlo. Matteuzzi-La Ferla show

Il rally di Montecarlo è il sogno massimo di ogni rallista: non tanto di vincere (certo, anche quello) ma di parteciparvi e riuscire a concludere una gara che si articola dal giovedì alla domenica su una distanza di 300 chilometri. Erano quasi 20 anni che un equipaggio fiorentino non vi prendeva parte; il vuoto si è interrotto con due sancascianesi: Giacomo Matteuzzi e Alessandro La Ferla su una Renault Clio Rally5 di Jag – Gima Autosport, che hanno concluso stremati al 5° posto assoluto della categoria RC5.

Matteuzzi, quando è nata questa idea?

"Il sogno vent’anni fa, quel rally aveva scatenato la mia passione; d’altra parte quello di Montecarlo è il più importante del mondo, un po’ come la maratona di New York per i runner. Le possibilità reali di parteciparvi, invece, due anni fa quando ci hanno ammessi. Quel rally, infatti, è a numero chiuso per soli 70 equipaggi, tutti con licenza internazionale e buoni risultati alle spalle".

Le difficoltà maggiori che avete incontrato?

"I fondi stradali, in buona parte ghiacciati, ai quali non eravamo abituati. In questo ci hanno molto aiutato Sandro Sanesi e Simone Brachi che, quali "ricognitori", erano autorizzati a percorrere lo stesso tratto di strada due ore prima di noi informandoci sulle condizioni del terreno che avremmo trovato".

E la gioia più grande?

"Arrivare alla fine, dopo prove durissime, e di salire sulla pedana davanti alla Place de Casino".

Qual è stato il suo ruolo in gara?

"Questa volta io ero il pilota e Alessandro il navigatore, ma non sono ruoli fissi, di solito ci scambiamo, siamo insieme da anni e ci conosciamo alla perfezione, ce lo possiamo permettere".

Qualche rimpianto?

"Nessuno, in certi tratti la possibilità di andare più forte l’abbiamo avuta ma non volevamo rischiare, arrivare in fondo è stato sin dal primo momento il nostro vero obiettivo".

Come vi ha accolto al rientro San Casciano?

"Con una festa che non dimenticheremo, e non solo da parte degli appassionati ma anche degli altri cittadini che si sono sentiti orgogliosi di noi".

Franco Morabito