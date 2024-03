Motori. Dalla Porta a tutto gas nel Campionato italiano velocità: l’obiettivo è la vittoria

"Peccato per il contatto con un altro pilota nella ripartenza di gara 2. Ho perso molto tempo e in una corsa di soli sei giri ho ottenuto il miglior risultato possibile. Comunque si tratta di una buona progressione. Grazie a tutti coloro che ci sostengono, adesso testa al Civ". Lorenzo Dalla Porta è soddisfatto del suo debutto stagionale con il Team Altogo nel corso del gran premio di Catalogna. Un gp valido

per la seconda prova del mondiale Supersport che Dalla Porta ha disputato da "wild card": dopo il quindicesimo posto in gara 1, si è piazzato quattordicesimo in gara 2

e senza il contatto avrebbe con tutta probabilità chiuso fra i primi dieci.

E’ quindi tornato da Barcellona con 3 punti e non mancherà nelle prossime settimane la possibilità di correre in altre tappe di quello stesso campionato nel quale ne aveva totalizzati 44 ella scorsa stagione (disputata solo a metà, in quanto reduce dall’addio alla Moto2). La competizione nel quale dovrà dare il massimo, puntando al titolo, sarà tuttavia il Campionato Italiano Velocità: non capita tutti i giorni che nel Civ corra un ex campione del mondo di Moto3 e sarà il favorito d’obbligo anche per questo. Senza contare che corre sulla moto che lo scorso anno ha supportato il campione in carica Simone Corsi. Quest’ultimo, dopo la vittoria, è tornato in Supersport. Il pilota di Montemurlo è consapevole che un rendimento costante nel corso dell’annata agonistica può aprirgli nuovamente porte che gli sono precluse. Dalla Porta debutterà nel Campionato Italiano il prossimo fine settimana, sul circuito di Misano Adriatico. E’ stato Giovanni Altomonte, presidente del Team Altogo, a lanciargli un messaggio chiaro circa l’obiettivo stagionale: deve vincere il campionato. "Posso confermare che faremo tutto il Civ con Lorenzo – ha concluso – l’obiettivo è riconfermare

il numero 1 sulla carena ma faremo altre wild card al mondiale".