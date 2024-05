Motori. Filippo Croccolino subito a punti in quel di Misano

Filippo Croccolino (nella foto), su Ferrari 488 Challenge Evo della scuderia Best Lap, centra la zona punti al debutto, a Misano, nel campionato italiano Gran Turismo. Non è stato forse l’esordio che Filippo Croccolino si aspettava, ma per il giovane e determinato pilota senese è difficile essere soddisfatti soprattutto dopo il tribolato weekend di Misano. Il primo round di Misano del Campionato Italiano GT Sprint - GT Cup, è stato fortemente compromesso da anomalie tecniche che hanno impedito a Filippo Croccolino al suo compagno di macinare chilometri rilevanti. I pochissimi giri messi a segno nelle sessioni di prove, però, sono stati utili per permettere al team romano di studiare il problema, analizzarlo e risolverlo. Un lavoro che ha dato i suoi frutti in occasione di Gara 2, in programma domenica. Partito dalla ventinovesima casella della griglia di partenza, Filippo ha concluso sotto la bandiera a scacchi in nona posizione assoluta, ottavo di categoria. Il raggiungimento della zona punti simboleggia consolazione dopo l’incredibile difficoltà vissuta sin dalle prime Prove Libere. Filippo Croccolino ha commentato così: gli esiti dell’esordio a Misano: "È stato un weekend molto difficile a causa dei problemi tecnici, infatti siamo riusciti a disputare solo Gara 2. Sono comunque molto contento del risultato portato a casa, perché partendo dal fondo della classifica siamo arrivati a punti, rimontando ben 20 posizioni. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto dai ragazzi del team Best Lap".