Motori. Gabriele Rossi si prepara per il Tour European Rally. L’obiettivo è bissare il successo dello scorso anno

Sciolte tutte le riserve per l’anno agonistico 2024 per il pilota di Bastiglia Gabriele Rossi che tornerà a disputare il campionato europeo T.E.R., acronimo di Tour European Rally, nella sezione autostoriche a bordo della fidata bianca Ford Sierra Cosworth RS affiancato dall’esperto navigatore adriese Fabrizio Hendel (i due in foto). Il geminiano cercherà di bissare il successo ottenuto lo scorso anno fra le vetture storiche, iniziando dal Rally Sierra Morena, dal 5 al 7 aprile, proseguendo col Rallye Antibes Côte d’Azur, dal 9 al 11 maggio. Sicuramente presente al Rally Terra Sarda Storico, in calendario dal 4 al 6 ottobre, dove Rossi è salito sul gradino più alto del podio nelle ultime due edizioni, il geminiano valuterà poi altre possibili partecipazioni alle gare del trofeo in base agli impegni lavorativi. "Gli ultimi due anni di corse sono stati estremamente positivi – ha spiegato Gabriele Rossi – a cominciare dalla vittoria nel 2022 del Rally Terra Sarda Storico, la mia prima vittoria assoluta dopo due anni che non correvo. Partiremo con il Sierra Morena e con Antibes, analizzando i risultati che riusciremo a raccogliere per poi pianificare al meglio il proseguimento. Di sicuro non mancheremo al Terra Sarda e non solo perché abbiamo vinto le ultime due edizioni dello storico: gli organizzatori e l’ambiente ci hanno catturato, sin dalla prima volta, e torneremo con estremo piacere. Nel calendario 2024 è presente anche una gara su terra, a Cipro, ma non rientra nei nostri piani mentre per Lisboa ed il greco Fthiotidos vedremo. Il Ter Historic è una serie molto bella che permette di vivere esperienze che lasciano un segno profondo, sia per le zone nelle quali si corre sia per le persone che si incontrano. Gli organizzatori sono sempre a totale disposizione, così come quelli dei vari eventi".

Giampaolo Grimaldi