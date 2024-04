MOTORI, GRANDE SODDISFAZIONE PER LA SCUDERIA CAPITANA DA CLAUDIO ARZà. Bb Competition detta legge nel Rally Regione Piemonte: Pisani al primo posto

Grandi soddisfazioni per la scuderia spezzina Bb Competition al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Il secondo appuntamento, ambientato sulle strade del Rally Regione Piemonte, ha sorriso ancora al sodalizio capitanato da Claudio Arzà, protagonista, nel confronto a due ruote motrici, con Gianandrea Pisani e la Peugeot 208 Rally4 gommata Michelin – messa a disposizione e curata in campo gara da Lion Team – che ha confermato la supremazia nella categoria a trazione anteriore. Affiancato da Massimo Moriconi, Pisani si è reso interprete di una performance priva di sbavature, vincendo la seconda manche di campionato dopo aver prevalso anche nell’appuntamento di apertura, al Rally Il Ciocco. Gianandrea Pisani, campione in carica nel Tricolore a due ruote motrici, ha archiviato l’impegno concretizzando l’obiettivo prefissato alla vigilia, cementare la leadership acquisita al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, appuntamento di apertura del campionato. "Abbiamo cercato di spingere dove sapevamo di poterlo fare – commenta Pisani, leader del Tricolore a due ruote motrici – La macchina si è comportata benissimo così come le gomme Michelin. Voglio ringraziare Lion Team per il gran lavoro svolto in assistenza, sostituendo cambio e frizione in soli venti minuti. Dedico questa vittoria a loro, hanno fatto un lavoro spettacolare. Ringrazio anche la scuderia Bb Competition, Michelin e Rally Dreamer TV, realtà che ci stanno supportando in questa ambiziosa programmazione".

Marco Magi