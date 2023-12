Motori. Il Memoria Paul Walker è un grande successo: sfilano bolidi unici

È stato davvero un grande successo sabato il Modenastreetshow, atteso appuntamento per tutti gli appassionati di motori della nostra città. E già ci si prepara per il prossimo evento: ’The firstshow of seven’. Quello che si è svolto ieri, infatti, al Multipiano di via Lamborghini è stato il primo di sette date di questa edizione, che quindi è ben lungi dall’essere già conclusa e regalerà ancora tantissime sorprese.

A partecipare sono stati complessivamente bene 400 appassionati di motori, arrivati al Multipiano al volante di svariati bolidi, curati nei minimi dettagli, da ammirare e riammirare. Il tema della serata di sabato era di quelli davvero particolari: celebrare l’anniversario della morte di Paul Walker, il noto attore che, come altrettanto noto, ai motori era particolarmente legato.

Il Memorial Paul Walker si è svolto a partire dalle 19 e fino alle 23, attirando anche l’attenzione di parecchi curiosi, che hanno potuto ammirare le eccezionali vetture. Gli organizzatori avevano anche allestito all’ingresso l’immagine dell’attore in scala 1.1. Presenti in tutto 130 auto e fra le 300 e 400 persone arrivate appunto per l’occasione da svariate parti d’Italia e già in ‘fermento’ per i prossimi appuntamenti. Gli altri sei eventi in calendario sono previsti infatti il 27 gennaio, il 24 febbraio, il 30 marzo, il 20 aprile 3 infine l’undici maggio. Diversi i partecipanti che hanno approfittato dell’evento anche per scoprire la città.