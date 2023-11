Motori. La Ndm su Toyota Yaris al rally di Scandicci

Una nuova esperienza, quella che la scuderia Ndm Tecno di Leonardo Bertolucci si prepara a vivere questo fine settimana, alla prima edizione del rally di Scandicci Colli Fiorentini. Il team massarosese gestirà una Toyota Gr Yaris, versione Cup, affidata al giovane trevigiano Mattia Zanin, in coppia con Fabio Pizzol e con la Firenze Bi Auto, con la quale Ndm Tecno ha una importante collaborazione. E’ la tradizione del Rally Impruneta, che negli anni ottanta e inizi novanta era una delle gare simbolo in Toscana e non solo. Le sfide saranno distribuite su due giorni. Ndm ha anche centrato il podio di categoria Rally 5 con Fabio Solitro, nella gara finale di Cassino, dopo la conquista del titolo di categoria, del titolo under 25 nella Coppa Rally di Zona 5, in coppia con Alberto Porzio.

W.S.