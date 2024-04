Motori. Mauro Romano continua la corsa in vetta

Nel Motocross Epoca, Mauro Romano del Moto club Poggibonsi prosegue il cammino in vetta a punteggio pieno nella classifica generale. A Montevarchi, Romano deve fare i conti con varie avversità, ma combatte e si riscatta prontamente. Sequenze comunque da raccontare. Alla prima curva Romano si scontra con un altro pilota e cade. Si rialza, riparte dall’ultima posizione ma è capace di recuperare offrendo il meglio del proprio repertorio, concludendo quarto nella graduatoria assoluta e primo nella sua classe. Nella seconda manche di una giornata a dir poco avventurosa, Mauro Romano dimentica di fissare la sella durante la manutenzione, utilizza nella circostanza un un pezzo di fettuccia, parte decimo, guida con attenzione e chiude la manche in settima posizione, conservando comunque la leadership.

Domenica 12 maggio a Lanciano, il prossimo impegno del calendario nazionale della specialità. Giornata no, invece, per i piloti del Moto Club Poggibonsi della Velocità in Salita, alla prova inaugurale dell’Europeo in Austria. Yuri Storniolo commette un errore banale nella prima salita e parte con il rubinetto della benzina in posizione chiusa. Nella seconda manche invece cade causa olio sulla gomma. Per fortuna non ci sono state conseguenze per il pilota. David Lignite è inrimasto a casa per un improvviso attacco febbrile