Motori. Mirko Ciani, annata da ricordare: "Contento dei risultati ottenuti»

Cambiano le categorie, ma non le belle abitudini di Mirko Ciani. Anche in questa stagione il 24enne pilota faentino del Dozer Team Faenza e del Motoclub Regnano ha migliorato i risultati dell’annata precedente, un risultato non di poco conto visto che era al debutto nella categoria Senior. Sin da quando ha iniziato a correre in Enduro, Ciani ha mostrato incredibili miglioramenti, esordendo con una vittoria in campionato e facendosi sempre valere anche contro avversari più esperti. In questa annata è arrivato secondo nel Campionato Italiano Senior, sesto negli Assoluti d’Italia e terzo nel Campionato Regionale, senza dimenticare l’ottimo 13° posto a Sanremo nella tappa italiana del Mondiale.

"Sono molto contento della mia annata – spiega Ciani – perché ero al debutto nella categoria Senior 300 Beta e la concorrenza era davvero di grande livello. La maggiore soddisfazione è arrivata nel Campionato Italiano dove sono arrivato secondo, guidando nell’ultima prova con due dita del piede destro ancora fratturate per colpa di un incidente capitatomi due settimane prima. Ho stretto i denti, perché non volevo perdere il secondo posto". Peccato per quell’infortunio che ha colpito Ciani a Darfo Boario il 9 settembre negli Assoluti d’Italia. "Purtroppo sono caduto il sabato ed essendo una prova di due giorni, ho ottenuto zero punti in due gare e di conseguenza sono arrivato sesto in classifica. Senza quell’incidente probabilmente avrei chiuso al quarto o al quinto posto, ma va bene anche così visto il piazzamento nel Campionato Italiano e il terzo posto assoluto in quello Regionale".

Ciani guarda già al futuro e a marzo quando inizierà una nuova stagione dove difenderà sempre i colori dei suoi attuali team. "Mi sto allenando per essere pronto tra qualche mese, perché inizierò con due prove del campionato Europei che si terranno in Toscana e a San Marino e in base ai risultati vedremo se parteciperò anche alle altre. Inoltre prenderò parte alla gara del Mondiale che si terrà in Italia. Per quanto riguarda gli obiettivi, cercherò di ottenere con continuità i primi posto nel Campionato Italiano Senior, ma non nascondo che proverò a vincerlo. Quest’anno sono sempre arrivato nelle prime quindici posizioni e ne sono orgoglioso". Nella prossima stagione debutterà nel Dozer Team Faenza e nel Motoclub Regnano, il 12enne Luca Geminiani, giovanissimo pilota di Marzeno. Nel mini cross si è sempre fatto valere e ora proverà a misurarsi nel Mini Enduro, potendo chiedere importanti consigli al compagno di squadra Ciani.

Luca Del Favero