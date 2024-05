Motori. Rally Maremma. Linguanti, 68 anni continua a stupire

Massimo Linguanti (nella foto) non smette di stupire. A 68 anni ha preso parte al Rally Maremma, mettendo dietro tanti giovani piloti. "Avevo vinto la prima prova speciale nella prima edizione del Rally della Maremma, correva l’anno 1977- racconta – e dopo 48 anni ci siamo presentati così. Una soddisfazione incredibile. Ho corso con una Peugeot 1300 R5 turbo mai vista e guidata prima. Le emozioni sono il mio carburante, mi tengono vivo. Mai metterle in secondo piano. Le emozioni bisogna cercarle e farle vivere". A Massimo Linguanti, insomma, piace una vita spericolata, un po’ alla Vasco Rossi, una di quelle vite alimentate dall’adrelanina. Massimo non è un uomo da ciabatte e da divano. "Amo la vita, voglio viverla intensamente- racconta ancora-. Quello per i motori è un amore giovanile che mi fa battere ancora il cuore. Partecipare al Rally di Maremma davanti a migliaia di persone è stato bellissimo. Esperienza da ripetere".