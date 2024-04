Motori. Straordinario Bertolini in Belgio. Secondo posto al debutto stagionale

Al debutto stagionale nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe sul circuito di Spa Francorchamps ’l’immortale’ Andrea Bertolini ha portato la propria Ferrari 296 GT3 condivisa con Louis e Jef Machiels, rispettivamente padre e figlio, sul secondo gradino del podio della categoria ’Bronze’.

Il driver sassolese, salito a bordo della vettura preparata dall’ AF Corse dopo gli ottimi tempi fatti segnare dai compagni di squadra nei rispettivi turni, ha ingaggiato una gran rimonta risalendo sino alla seconda posizione, mantenendola sino alla fine grazie alla propria classe e bravura e permettendo così al terzetto italo – belga di brindare sul podio del Paul Ricard per il secondo anno consecutivo. Un equipaggio ormai affiatato e vincente quello composto da Andrea Bertolini e Louis Machiels, a cui si è aggiunto da questa stagione il figlio Jef che potrà fare esperienza e crescere grazie anche agli insegnamenti del pluri - campione sassolese, una leggenda fra i piloti delle vetture Gran Turismo con i dieci titoli cuciti sulla tuta ignifuga. Per Andrea Bertolini il campionato si apre con un’ottima prestazione che dimostra come il modenese abbia ancora pagine da scrivere di storia del motorsport a ruote coperte.

Passando, invece, dalle piste asfaltate a quelle da fuoristrada, lo scorso fine settimana si è disputata la prima gara del Campionato italiano Velocità Fuoristrada a Palagano sul circuito del Dragone. La competizione dell’Appennino Modenese ha visto i migliori interpreti della specialità sfidarsi su cinque prove speciali in un fine settimana soleggiato che ha garantito una buona presenza di pubblico. Fra i partecipanti si è distinto il driver di Formigine Duilio Lonardi che ha conquistato un buon secondo posto di classe TM e l’ottava posizione nella classifica assoluta che ha visto nei primi tre gradini del podio rispettivamente Vittorio Gonella, Enrico Giudici ed Alberto Bonino.

Giampaolo Grimaldi