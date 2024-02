Motori. Trofeo Rally Zona Centro per vetture storiche, Bolzani corre nel ricordo di Gilli

La stagione rallystica 2024 è alle porte ed i piloti geminiani cominciano a definire i programmi agonistici. Nel caso di Alessandro Bolzani (nella foto) si tratta di un ritorno al passato: il gentleman driver modenese ha deciso di tornare ad affrontare il Trofeo Rally di Zona Centro, articolato su tre gare in Toscana ed una in Emilia-Romagna. Rally degli Abeti, Reggello, Salsomaggiore Terme e Val di Cornia saranno le competizioni valevoli per la serie nazionale. Parecchie le motivazioni che hanno portato Alessandro Bolzani a scegliere di disputare questo campionato riservato alle vetture storiche da rally: la vicinanza delle gare alla città natale, Modena, la bellezza e difficoltà dei percorsi, ma anche il ricordo e la memoria dell’amico e preparatore Lorenzo Gilli, scomparso lo scorso settembre, con il quale ha partecipato al campionato nel 2019 conquistando la vittoria di classe. Bolzani dovrebbe partecipare anche al rally Appennino Reggiano Storico, in programma a metà settembre, competizione quasi di casa, data la vicinanza con la Città dei Motori e la mancanza del Rally di Modena dal calendario nazionale Aci Sport. "La perdita di Lorenzo è stato un brutto colpo, sia per l’amicizia che ci legava sia per la competenza e precisione con cui mi preparava l’Opel Kadett GSI, vettura che stavamo ancora perfezionando. L’idea di disputare le gare del Trofeo Rally di Zona Toscana ed Emilia-Romagna è nata anche per rivivere quei momenti di grande passione che ci ha accumunato".

Giampaolo Grimaldi