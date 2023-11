MOTORI. Ultimo impegno della Ndm Tecno. Weekend col rally ‘Città di schio’

Ultima chiamata stagionale della serie Irc di rally, per Ndm Tecno di Massarosa, questo fine settimana impegnata al 32esimo “Città di Schio”, nel vicentino. La scuderia di Leonardo Bertolucci si presenta al via con l’equipaggio siciliano formato da Gaspare Corbetto e Salvatore Cangemi, attualmente in decima posizione nella classifica riservata alle vetture “Rally5”. Avevano iniziato con un nono posto all’isola d’Elba, per poi entrare nel podio al rally del “Taro”, in provincia di Parma. Poi hanno avuto una battuta d’arresto in Casentino e arrivano adesso a Schio, gara di lunga tradizione con la voglia di riscatto.