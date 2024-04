Motori/2 L’appuntamento di questa mattina. A Formigine il ricordo di Senna. Esposte le opere degli studenti

Nell’arco delle celebrazioni del trentennale della scomparsa di Ayrton Senna al Gran Premio di San Marino a Imola il 1° maggio 1994, oggi alle 11 al Modena History Museum in via dell’Artigianato 91 a Formigine, saranno esposte le opere del concorso artistico dedicato al campione brasiliano di Formula 1 promosso dal Liceo Artistico Adolfo Venturi di Modena, in particolare gli studenti della 5° B del corso di design della ceramica coordinati dalla professore Maria Grazia Villani in collaborazione col maestro d’arte ed accanito fan di Ayrton Senna Alessandro Rasponi e con Modena History Museum. Titolo di questa esposizione è ’The Magic’, riferito alla carriera vincente del pilota brasiliano.

"L’idea è nata per tramettere ai più giovani la passione per un pilota che le nuove generazioni non conoscono – ha spiegato Rasponi parlando dell’atteso appuntamento che si svolgerà nella giornata di domani – raccontando sia lo sportivo sia la persona che ha aiutato tanto i bambini meno fortunati del Brasile. Una iniziativa nata come ex studente grazie alla collaborazione della professoressa Villani e della famiglia Giusti che ha sostenuto il progetto a livello materiale per realizzare queste vere e proprie opere d’arte. Sabato una giuria con persone anche legate al motorsport voterà e decreterà il podio dei tre artisti vincitori che vedranno esposte le proprie opere al Motor Valley Fest ed a Imola".