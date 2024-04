Mountain bike a Cingoli. Un fine settimana di gare

"I tempi sono cambiati: impossibile uguagliare il record dei 1.650 iscritti, registrato nell’edizione 2015. Comunque siamo a diverse centinaia di adesioni". Con questa riflessione Primo Ciattaglia, presidente dell’Avis bike club di Cingoli, correda le premesse organizzative della 26ª edizione della "Nove fossi-Trofeo città di Cingoli", la gara nazionale di mountain bike in calendario per domani, con anticipo alle 16 di oggi della "Nove fossi kids", adolescenti impegnati nel Parco monsignor Pennacchioni. Patrocinanti della competizione il Comune e la Regione Marche. Sono quattro i percorsi proposti: uno agonistico classic lungo 48 km con un dislivello di 1.700 metri, rampe e discese in usurante alternanza e un tratto finale cronometrato di 3 km dai 720 ai 455 metri di quote; un tracciato agonistico classic corto di 29 km con un dislivello di 1.100 metri; un itinerario cicloturistico short ebike-mtb di 22 km; un itinerario cicloturistico hard ebike di 12 km con un dislivello di 950 metri. Questa la successione degli orari in programma per la mattinata di domani, con partenze e arrivi ai Viali Valentini: il via alle 9.25 alle e-bike, alle 9.30 al cicloturistico short, alle 10 al classic agonistico lungo e alle 10.05 al corto. La classic agonistica lunga è valida come prova per i circuiti interregionali Tour 3 Regioni-Granfondo mtb, Italian Supersix Races, I sentieri del sole e dei sapori.

Gianfilippo Centanni