Mountain bike. Appenninica: l’arrivo sarà ai piedi della Pietra

Si concluderà ai piedi della Pietra di Bismantova l’edizione 2024 della MTB Appenninica Stage Race, che dal 2 al 7 settembre metterà alla prova i partecipanti con 400 km e oltre 14.000 metri di dislivello complessivi. A differenza degli ultimi anni, dove Castelnovo Monti aveva fatto da cornice della partenza di una manifestazione sempre molto seguita, stavolta l’Appennino reggiano sarà sede delle ultime due tappe della manifestazione: venerdì 6 settembre, con la temuta "Mountain Wueen Stage", con un percorso di 95 km e 3.200 metri di dislivello che la designano già fin d’ora come la frazione più dura dell’evento, portando la carovana da Fiumalbo a, per l’appunto, Castelnovo. Il gran finale, invece, sarà un anello nel comprensorio del Monte Ventasso, con 56 km e 1.750 metri di dislivello da non sottovalutare, che sabato 7 incoronerà i vincitori.