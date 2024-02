Msp. La pressione cresce. Ma il Real Pavo resiste

I Real Colizzati provano a mettere pressione alla capolista Real Pavo nel campionato di serie B di calcio a 7 organizzato dall’Msp. La seconda della classe si impone con un tennistico 6-1 sul Real Vallata, salendo così a quota 30 punti in classifica, quattro in meno rispetto alla capolista che però deve ancora giocare il proprio match contro la Fornacese. Una partita che vede la prima della classe nettamente favorita, anche alla luce dei ventitré punti di distacco in graduatoria e del fatto che finora ha vinto undici delle dodici partite giocate (la capolista è ancora imbattuta). Chi si porta in terza piazza è il gruppo del Real Pccn, reduce dall’11-2 ai danni del Novachiesa e staccato di due punti dai Real Colizzati. Scorrendo la classifica, troviamo anche l’affermazione di misura 3-2 de Gli Stirati contro l’Area 22, e il colpo dei Caballeri col 4-2 ai danni del Tiolaser. Passando alla serie A di calcio a 7 targata Msp, stop a sorpresa della capolista Beyfin Rocca Tedalda che si ferma sul pari 4-4 contro i Desturbo. Un mezzo passo falso che consente al Manchester di portarsi a sole due lunghezze di ritardo dalla vetta, anche grazie alla vittoria nell’ultimo turno 4-1 sulla Prato Ecologia.