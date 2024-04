Muay thai: il fighter ha battuto a Roma per ferita l’esperto Lombardo e ora può guardare avanti. Diallo, lacrime e gioia sul ring:: "Il titolo europeo era il mio sogno»

Ce l’ha fatta. Abdoulaye Diallo è diventato campione europeo.

Il sogno si è realizzato. A Roma ha vinto il titolo europeo di thai fight dopo un match finito prima del previsto, ma allo stesso tempo molto intenso ed emozinante. Dopo la sfida alla pari con la leggenda della thai boxe Sajok è stato notato dai promoter della promotion thailandese della thai fight e da lì è nata l’opportunità: scelto per il titolo della suddetta liga ha incontrato a Roma l’italiano (da anni cittadino thailandese) Luca Lombardo nella categoria dei 71 chilogammi. Il match è partito subito con ripetute azioni di clinch in puro stile thai, poi al secondo round il fighter senegalese, ma bolognese d’adozione, ha spinto sull’accelleratore giocando duro e partendo con i gomiti infilando poi due colpi micidiali consecutivi al volto di Lombardo che oltre a piegare visibilmente le gambe, si è aperto completamente lo zigomo sinistro in maniera tale da obbligare il medico a sospendere il match e quindi all’arbitro di decretare la vittoria prima del limite incoronando così Diallo nuovo campione continentale del thai fight. Diallo è nato nel 1997 in Senegal in una realtà non proprio facile e da una decina di anni vive a Bologna dove lavora come barista in centro. Dal 2015 si allena nella palestra Vag 61 con il maestro Kong Suthamma con l’apporto successivo di Mario Zanotti, allenatore degli agonisti della Sempre Avanti e personal trainer.

Diallo in carriera nei professionisti finora ha disputato 23 incontri con 18 successi distinguendosi sempre per l’utilizzo dell’arte delle gomitate.

"Sono molto orgoglioso di questo combattente – sottolinea Zanotti, ex campione europeo di thai boxe – perché Diallo è una persona davvero per bene che ha fatto tanti sacrifici dentro e fuori dal ring e ha realizzato il sogno della sua vita conquistando la corona europea per nulla scontata. Una vittoria ancora più importante sapendo dalla realtà difficile da cui proviene, dopo il match ha pianto per la gioia e ora il bello è che per lui si aprono porte incredibili e potrà andare davvero molto lontano".

Matteo Alvisi