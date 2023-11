Mugello e Misano, doppia rimonta. Baccani show chiude la stagione

Sono state le due gare del Campionato Porsche Sport Cup Suisse che si sono svolte al Mugello e a Misano a chiudere la stagione agonistica di Alessandro Baccani, il pilota fiorentino in forza alla Porsche. Le due competizioni, oltre a vedere Ale Baccani coinvolto come istruttore del giapponese Takahashi che si cimentava nelle gare Sprint, comprendevano anche la parte Endurance , che ha riunito i due piloti.

Nel caso del circuito toscano la coppia è partita con la qualifica effettuata da Takahashi, dalla ventinovesima posizione, mantenuta sino al turno di Baccani che, nonostante i pochissimi giri effettuati per le numerose safety car intervenute, recuperava sette posizioni. Diversa la gara a Misano Adriatico che i due dividevano col giovanissimo talento sudafricano Keagan Masters. Partiti dalla ventesima posizione su 37 partenti, Baccani recuperava diversi posti e Masters completava l’opera portando la vettura al quinto posto a pochi secondi da quarto e terzo. "Sono felice per Taka che sta facendo grandi progressi nella guida della sua nuova Porsche GT3 Cup" ha detto Baccani. "Abbiamo fatto ottimi risultati nella parte finale della stagione e questo fa ben sperare per il 2024. Ringrazio il team Ombra che mi sta supportando tantissimo nel mio lavoro e ci da sempre una vettura efficacissima in tutte le condizioni. Adesso sotto con i programmi 2024".