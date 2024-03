Mugello show con la 12 h Hankook. In pista anche Sebastien Loeb: "Tracciato magico, che emozione"

Come da tradizione, con la 12 ore Mugello Hankook si apre la stagione sportiva presso l’Autodromo Internazionale del Mugello. Giunta alla sua decima edizione, l’appuntamento odierno con la 24H Series by Creventic è quanto mai nutrito con quasi cento vetture tra la 12H e le classi FX2, FXPro, Supersport, Lotus Cup e GT4 Italy. Il format della gara, dopo lo start di ieri, vedrà stamani il re-start alle 9.30 per concludersi alle 14.30. Come ogni anno sarà una bella lotta tra i costruttori al via, con Ferrari e Porsche che vantano tre successi a testa.

Il Cavallino Rampante ha vinto nel 2014 (AF Corse), nel 2017 e nel 2019 (entrambe con la Scuderia Praha); Porsche al primo posto nel 2015, nel 2020 e nel 2021 (tutte con Herbert Motorsport). Mentre Bmw, Audi e persino Renault hanno ottenuto una vittoria in gara a testa, rispettivamente nel 2016 (V8 Racing), nel 2022 (ST Racing) e nel 2023 (Haas Rt). Scorrendo la griglia saltano all’occhio due nomi d’eccezione: il 9 volte campione del mondo Rally Sébastien Loeb insieme a Romain Dumas, due volte vincitore della 24H di Le Mans con la Porsche 911 GT3 Cup del team Orchid Racing.

Per la prima volta al Mugello, Loeb condivide l’avventura anche con la compagna Laurène Godey, che corre con l’altra Porsche del team svizzero. "Era tanto che con Romain Dumas parlavamo di fare qualcosa insieme - afferma Sébastien Loeb - e si è presentata questa opportunità grazie al team Porche Orchid di Ginevra. È la prima volta per me al Mugello, una pista molto impegnativa dove non puoi mai abbassare la guardia. Al simulatore non ti rendi conto del dislivello". Molto contento anche Dumas: "L’atmosfera nel box è molto bella e con Seb siamo in sintonia. L’obiettivo è divertirsi. Abbiamo comunque un bel line up. Il Mugello è una pista difficile con curve veloci e traiettorie magiche in un bel percorso".

F. Que.