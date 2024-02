Myles Mularoni è argento vivo agli Europei

Non delude mai, Myles Amine Mularoni, col suo carniere di trofei che diventa sempre più ricco dopo ogni appuntamento agonistico. In questa occasione si tratta degli Europei di lotta a Bucarest, dove il sammarinese ha appena conquistato un prestigioso argento. Una conferma, dopo che a Zagabria l’anno scorso era andata alla stessa maniera, di nuovo col secondo gradino del podio. Il lottatore, che gareggiava come sempre nella categoria degli 86 kg, ha vinto di misura negli ottavi di finale contro lo spagnolo Naskidaeva (6-5), poi ha avuto la meglio in maniera netta dell’ucraino Mykhailov in semifinale (9-2). In semifinale a cadere è stato il turco Gocen, col pass per l’ultimo atto che a quel punto era stato staccato.

In finale, Myles Amine è andato a un soffio dall’oro, ma alla fine a prevalere per 2-1 è stato il greco Dauren Kurugliev. Niente da fare invece per il fratello Malik, che nei 74kg è stato eliminato nel turno di qualificazione dal russo Imam Ganishov (12-0). Per Myles Amine è la quinta medaglia continentale consecutiva, una striscia di podi iniziata a Roma nel 2020 e proseguita con Varsavia 2021, Budapest 2022 (oro), Zagabria 2023 e ora Bucarest.

Il lottatore sammarinese, già bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha già staccato il pass olimpico nel 2023 col bronzo ai Mondiali di Belgrado. Per lui una stagione che avrà dunque il suo culmine con le Olimpiadi di Parigi.