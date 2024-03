Napoli e Giusy Piccaluga su tutti

Triathlon Mob fa il pieno di medaglie al duathlon sprint di Tolentino: Giusy Piccaluga e Dario José Napoli conquistano il titolo di campioni regionali di duathlon sprint. Domenica scorsa è cominciata la stagione della multidisciplina, con la prima tappa di Adriatic Series. Cinque chilometri di corsa, 20 chilometri di bicicletta e due chilometri e mezzo di corsa che hanno visto primeggiare la squadra di triathlon di Civitanova, presieduta da Paola Ciccarelli. Triathlon Mob era presente allo start della gara che si è disputata a Tolentino, per quasi tutti gli atleti l’esordio stagionale, e si è imposta con performance di grande qualità. Piccaluga ha conquistato, oltre al titolo regionale di campionessa di duathlon sprint, il terzo posto assoluto, chiudendo la gara in un’ora e 9 secondi. Ottima la prestazione di Napoli che ha completato il duathlon sprint in 58 minuti e 50 secondi, conquistando oltre al titolo regionale anche un sesto posto assoluto tra gli uomini e primo della categoria M1.

Hanno gareggiato con i colori Mob anche Annalisa Ronzano (1ª cat. M1), Chiara Marinelli (1ª cat. S4, 6a ass.), Sonia Mobili (10ª ass.), Lara Sarnari, Chiara Giorgetti, Nicola Palladino (1° cat. S4), Simone Belleggia, Matteo Molini, Fabio Perugini, Simone Colombo, Alessandro Cecchi, Marco Cipolletta, Flavio Filippi, Tommaso Silenzi e Matteo Lupacchini.