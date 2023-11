Nel pattinaggio doppio argento per. Savini e Zazzarini

Ottimi risultati per la Nuova Rinascita Pattinaggio Ravenna nel Primo Trofeo Città di Pescara, prova di pattinaggio corsa tenutasi domenica scorsa. Sofia Savini, nella categoria Esordienti F, è arrivata seconda classificata nella gara 100m sprint e terza nella 1000m in linea, mentre Greta Baldas ha ottenuto un buon piazzamento nella classifica generale. Bene anche Camilla Tramontani categoria Ragazze 12 F, Alice Tramontani (Ragazze F) e Cristiano Rossini (categoria Ragazzi M) qualificatasi per la finale delle gare lunghe. Terzo posto per Alice Tramontani nella gara 3000m ad eliminazione su 80 atlete alla partenza. Una caduta invece ha pregiudicato invece il risultato della finale di Cristiano Rossini al primo anno di categoria ragazzi, piazzatosi comunque al dodicesimo posto. Sfortunata anche Camilla Tramontani, che conclude la gara lunga quindicesima su quasi 38 atlete. Anche da Madrid Filippo Zazzarini (foto) ha brillato sulle lunghe distanze e con la maglia del team Ingravity si è piazzato secondo in gara conquistando il primo posto in classifica generale del circuito delle 4 maratone.