Nella prima prova del campionato "Silver LB» a squadre. Arriva un bronzo per l’Arcobaleno

Due medaglie ed una serie di piazzamenti in due differenti competizioni. Sono i risultati colti dalla ginnaste dell’Arcobaleno nell’ultimo periodo, perlomeno per quanto concerne la sezione di ginnastica artistica. Nei giorni scorsi, a Montevarchi, è ad esempio andata in scena la prima prova del campionato "Silver LB" a squadre. E la formazione pratese ha conquistato una medaglia di bronzo grazie alle performance di Elisa Iandolo, Matilde Jonuzi, Virginia Nardi e Aurora Ghetti, nella classifica "junior/senior". In contemporanea, alcune compagne di squadra si sono cimentate a Livorno nel campionato individuale "livello LD". E nemmeno in questo caso sono mancati riscontri positivi, iniziando da Francesca Ciapini che è salita sul gradino più alto del podio tra le "LD base". Quarta piazza infine sia per Giulia Calastrini che per Gaia Cioppi, nelle rispettive categorie: adesso che la stagione è ormai entrata nel vivo, il gruppo mira a confermarsi anche nelle prossime uscite.

G.F.