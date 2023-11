Nell’arrampicata successi per Istrice e Carchidio Strocchi

Si è chiuso con la tappa di Cesena il campionato Boulder senior che ha assegnato il primo titolo regionale della stagione. Non hanno mancato l’appuntamento le ravennati dell’Istrice, che con Sara Arcozzi ha vinto l’oro davanti alla forlivese Filippa Baffari e all’altra giallorossa Caterina Pazzaglia, unica quest’ultima a salire in precedenza tutti i "blocchi" di qualifica. Quarto posto per Nicole Francesconi e sesto per Sara Strocchi. La società di Ravenna si è anche assicurata l’ennesimo primato nella classifica generale per team davanti ai cugini della Carchidio Strocchi Faenza, risultati a loro volta primi in ambito maschile. Per i faentini il merito maggiore va attribuito a Ernesto Placci, che sembra voler seguire le orme del fratello maggiore Giovanni. Sempre per la Carchidio Strocchi, Federico Bruni col quarto posto ha difeso la seconda piazza nel campionato, laureandosi vice campione. Senza storia la classifica finale per il titolo femminile, andato alla Arcozzi, grazie a due vittorie su tre conquistate in stagione, davanti a alle compagne Pazzaglia e Francesconi.