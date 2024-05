Nettuno è troppo forte. Godo, pesante ko

Nettuno 1945

11

Godo

1

(7º)

NETTUNO 1945: Barbona rf (3/4), Gonzalez Freites 2b (3/5), Bonilla Garcia ss (1/3), Ambrosino cf (0/3), Annunziata 1b (2/4) (Marucci), Trinci c (0/2), Zazza 3b (3/4), Di Persia dh (0/0), Mazzanti lf (1/3).

GODO: A. Casadio rf (0/3), Tanesini cf (0/2) (Minghelli Radolovich 0/1), Evangelista dh (1/4), Sabbatani c (1/3), Piumatti 3b (0/1), D. Meriggi lf (1/3), Galli 1b (1/3), Orselli 2b (0/3), Geminiani ss (0/1).

Successione: Nettuno 411 023 0 = 11 bv 16 e 0. Godo 000 010 0 = 1 bv 4 e 0. Lanciatori: Ciarla (W) rl 6.0 bvc 4 bb 5 so 10 pgl 1.40; Bellucci rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 0 pgl 2.10. Galeotti (L) rl 2.0 bvc 6 bb 3 so 4 pgl 2.10; Freddi rl 4.0 bvc 10 bb 3 so 0 pgl 6.63.

Godo è travolta 11-1 in gara1 in casa del Nettuno 1945 contro la più pericolosa avversaria per il primo posto che, alla fine di questa fase, regala l’accesso – ma solo alla prima classificata – ai playoff mentre tutte le altre finiranno nella poule retrocessione. I ravennati iniziano malissimo la loro partita, segnata indissolubilmente dal primo inning. Dopo tre rapide eliminazioni di Ciarla (alla fine lanciatore vincente con 10 strike out e appena 4 valide concesse), sul monte per i romagnoli va il partente italiano, Matteo Galeotti. Dopo la base ball concessa a Barbona arrivano i singoli di Gonzalez e Bonilla Garcia che portano a casa base lo stesso Barbona. Galeotti non riesce ad arginare le mazze locali che guadagnano ancora basi con il singolo di Annunziata e il doppio di Zazza che porta a casa Paolino Ambrosino e Annunziata, dopo il secondo punto conquistato da Bonilla Garcia.

Difficile rimontare un 4-0 al primo, soprattutto i locali riescono ad ottenere la bellezza di 16 valide e rbi in tutti gli inning a parte il quarto. Godo ci prova nella parte alta del quinto con Raffaele Geminiani che arriva a casa base dopo una scelta difesa che elimina Tanesini ma porta il punto dello stesso Geminiani. Ma è un fuoco di paglia: Nettuno riprende a macinare valide e la conclusione per manifesta (11-1 il punteggio) al 7º inning è inevitabile. Girone D (4º weekend, gara1): Nettuno 1945-Godo 11-1 (7º); Padule-Lions Dolphins Nettuno 7-12. Oggi: Fiorentina-Athletics (ore 10 e 15,30). Classifica: Nettuno 1945 (7-0) 1.000; Godo (6-1) .857; Fiorentina (4-2) .667; Athletics (2-4) .333; Lions Dolphins Nettuno (1-6) .143; Padule (0-7) 0.

u.b.