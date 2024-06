New Rimini a caccia del primo posto. Con Rovigo sarà scontro al vertice

Nel pieno delle forze. New Rimini torna in campo per un turno cruciale del suo campionato, quello esterno di domani in casa di Rovigo, capolista del girone C (ore 11 e 15.30). 8 vinte e 4 perse per i veneti, 7-5 il record dei Pirati: tanto in ballo, soprattutto un primo posto provvisorio che alla fine di questo girone di ritorno vorrà dire spareggi per i quarti di finale.

All’andata l’eroe di gara2, che consentì a Rimini di chiudere il weekend con un pareggio, fu Gianluca Tognacci. Per lui 7 inning solidissimi, con due sole valide subite, in assenza di Eduard Paredes. Il venezuelano tornerà a lanciare domani dopo 50 giorni e la sua presenza serve tantissimo per dare profondità e qualità alle rotazioni.

"Sto bene – dice il pitcher straniero di New Rimini –. C’è voluto un po’ di tempo ma durante il recupero sono sempre rimasto applicato sul lavoro da fare e concentrato, perché avevamo programmato di rientrare dopo la sosta, a Rovigo. Da fuori ho visto una squadra compatta e solida, un gruppo che ha valori ed ha dimostrato di poter vincere contro ogni avversario".

Domattina New Rimini proporrà come partente Aiello (2-1, 3.72), opposto a Enrico Crepaldi (3-0, 6.65). Nel pomeriggio riecco Paredes (0-1, 4.50), da verificare se contro Javier Diaz (0-1, 7.04) o Pablo Pietrogrande (2-3, 3.92).

"Fin qui il bilancio generale della squadra è positivo in termini di risultati e di posizione in classifica – dice il manager di New Rimini, Dorian Castro –. Continuiamo a lavorare individualmente e come squadra per riuscire a mantenere l’equilibrio utile a raggiungere determinati obiettivi: essere più efficienti, più produttivi, giocare un buon baseball. Nella pausa abbiamo cercato di recuperare i giocatori infortunati, perché è importante essere in grado di competere con tutta la squadra nelle partite che restano in questa prima fase. Vogliamo anche che ogni giocatore raggiunga il suo massimo potenziale e aiuti la squadra a crescere. Fin dall’inizio del torneo l’ho detto: dobbiamo crescere, essere disciplinati, equilibrati e con l’infinita voglia di dare il meglio di noi".

Vista la pausa della B, domani saranno con New Rimini anche tre giocatori del Rimini 86. Sono l’interno Quadrifoglio e i lanciatori Muccini e Baldassarri.