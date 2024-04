New Rimini ai nastri di partenza: "Noi neopromossi, ma ambiziosi"

La Serie A 2024 si avvicina a grandi passi e New Rimini scalda i motori per un ritorno tanto atteso. Sabato i Pirati saranno a Parma, in casa del Crocetta, e la curiosità è tanta per vedere l’effetto che fa e per misurarsi con un girone C oggettivamente molto complicato. Assieme a New Rimini, oltre a Crocetta, ecco anche Cagliari, Rovigo, Ronchi e Padova. "Un girone di ferro – è il commento del general manager, Mario Chiarini –. Sono tutte squadre attrezzate, strutturate, che cercheranno di puntare a quel primo posto che consentirebbe di avere accesso agli spareggi per fare i quarti playoff". Per i raggruppamenti B, C, D ed E il percorso è identico: la prima avrà accesso agli spareggi per misurarsi con le big nei playoff, mentre tutte le altre saranno redistribuite in tre gironi, con gare di sola andata al termine delle quali le ultime si giocheranno la salvezza e la retrocessione. Spareggio a tre, due scenderanno in B.

"Può succedere di tutto in queste fasi, soprattutto in quei playout che saranno molto veloci – prosegue Chiarini –. Noi siamo neopromossi e abbiamo grande voglia di misurarci con questa Serie A. Nell’imminenza dell’inizio di campionato c’è tanta attesa come sempre. Per Chiarini è il terzo ruolo in Serie A dopo la carriera da giocatore e quella da allenatore. "Ho completato il giro – scherza "Marione" –. Per me è un’esperienza nuova e che vivo bene. La squadra è unita, compatta. Partiamo dall’idea di essere presenti sul territorio, con giocatori allevati nelle giovanili. C’è un bel gruppo di italiani che si allena insieme da parecchie settimane. Cosa direi ai più giovani? Che bisogna sfruttare ogni occasione, senza sprecare turni in battuta ma affrontando ogni inning al meglio". Come lanciatori stranieri sono arrivati Paredes e Sosa. "Il primo ha giocato a Codogno, l’abbiamo visto e abbiamo ricevuto buoni feedback in tutti i sensi. Il secondo è un altro ottimo giocatore che sta cercando di mettersi nelle condizioni di tornare sui suoi standard. Le amichevoli? Bene, siamo stati in partita". New Rimini ha vinto con Fortitudo e Modena, pareggiando l’altra partita con entrambe le squadre. Il nuovo allenatore è Dorian Castro. "Eravamo compagni di squadra a Rimini nel 2005 – ricorda il gm dei Pirati –. È uno che conosce l’ambiente e ha esperienza, ha un buon rapporto coi ragazzi e sa come muoversi". Sabato subito grande sfida. "Crocetta è allenata da Gibo Gerali e ha in squadra gente come Sambucci e Carrillo che qui conosciamo bene. Noi andremo lì per giocarcela e per fare bene".