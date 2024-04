New Rimini, buona la prima. Crocetta va al tappeto

CROCETTA

1

NEW RIMINI

8

NEW RIMINI: Pini ec (1/5), Pulzetti 3b (3/3), Baccelli (Bonemei 0/2) dh (2/3), Chacon ed (2/6), Baro 1b (0/4), Gabrielli es (1/4), Cifalinò 2b (0/4), Cortesi ss (1/4), Signorile (Giardini 1/1) r (0/3).

CROCETTA: Piazza es (0/3), Covati 3b (1/3), Poma ec (0/4), Sambucci 1b (0/2), G. Gerali dh (1/4), Adorni ed (1/4), M. Gerali 2b (2/4), Fava r (0/3), Barba (Zoni 0/1) ss (0/3).

Successioni - New Rimini: 101 021 111 = 8 bv 11 e 2. Crocetta: 000 010 000 = 1 bv 5 e 3

Lanciatori: Aiello (i) rl 4.1, bvc 4, bb 3, so 3, pgl 0; Tognacci (W) rl 4.2, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 0; Montanari (L) rl 4, bvc 5, bb 1, so 6, pgl 3; Bigliardi (r) rl 3.1, bvc 5, bb 3, so 3, pgl 1; Tosini (r) rl 0.2, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Consiglio (f) rl 1, bvc 1, bb 3, so 0, pgl 1.

Note: triplo di Chacon; doppi di Chacon, Covati e Adorni.

New Rimini comincia la stagione 2024 con una gran vittoria a Parma, in casa del Crocetta. Il ritorno in Serie A non poteva essere più dolce per la truppa di Dorian Castro, che sfrutta la gran staffetta sul monte tra Aiello e Tognacci, ci aggiunge un box da 11 valide e domina dall’inizio alla fine. In battuta su tutti Chacon, clean-up da 2/6 con un doppio e un triplo, Baccelli e Pulzetti. È proprio del terza base ex San Marino la prima valida stagionale, col punto dell’1-0 che poi arriva su palla mancata in situazione di basi piene. Al 3° il 2-0 è firmato dal doppio di Chacon, mentre al 5° i due punti sono portati a casa dal singolo di Baccelli per il 4-0. Nella parte bassa Crocetta accorcia senza segnare valide (due basi ball e un errore, poi rimbalzante di Poma), ma New Rimini è inesorabile nell’allungare costantemente nelle riprese successive segnando un punto a inning. I Pirati hanno un Tognacci eccellente che concede le briciole sul monte e chiudono in scioltezza sull’8-1.