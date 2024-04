New Rimini, si fa sul serio. Esordio contro Crocetta

La nuova Serie A comincia domani e New Rimini non vede l’ora di tornare a essere protagonista. I Pirati, neopromossi, sono inseriti nel girone C assieme a Cagliari, Padova, Ronchi, Rovigo e Crocetta. Saranno proprio questi ultimi a ospitare gli uomini di Castro in gara1 e gara2 di domani (ore 15 e ore 20). Si gioca sui nove inning. La prima del girone avrà accesso agli spareggi per qualificarsi ai quarti di finale playoff. Tutte le altre lotteranno nei playout assieme alle colleghe dei gironi B, D ed E. "C’è tanta voglia di cominciare – dice il neo-acquisto Luca Pulzetti, arrivato da San Marino –. Per me è un inizio particolare, diverso dal solito, e non vedo l’ora di scendere in campo". Per lui, che sarà impiegato con ogni probabilità in terza, subito la sfida con un Crocetta grandi firme. "Giocatori come Sambucci e Poma hanno vinto tutto e sono stati ai massimi livelli – sottolinea Pulzetti –. Gente d’esperienza, d’altra parte si tratta di una squadra che punta a far bene, peraltro come tante del nostro girone. Un raggruppamento davvero tosto. Noi vogliamo migliorarci, costruire per il futuro e naturalmente provare a vincere le partite. Si scende in campo sempre per quello". Le amichevoli hanno disegnato una New Rimini tosta e pronta. "Il nostro è un gruppo giovane, con tanti italiani che hanno già giocato insieme nelle giovanili. Una squadra con tanta voglia e motivazione. L’idea è fare il meglio possibile, siamo fiduciosi". Le altre partite del girone C si giocano domenica 21, con Cagliari a ospitare Padova e Rovigo che attende Ronchi. Comincerà invece la settimana prossima il girone A, quello di San Marino. La squadra di Bindi sarà impegnata domenica 20 in due test casalinghi con Macerata. Playball alle 14.