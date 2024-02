Non si ferma il podista faentino Alessio Grillini. Dopo otto ore la Supermarathon di Fano è sua: "Il riscatto, in solitaria da subito, che battaglia"

Alessio Grillini continua a conquistare ottimi piazzamenti in giro per l’Italia. Dopo il secondo posto all’Ultramaratona della Pace sul Lamone ottenuto a gennaio e la vittoria alla 6H Ippociok di inizio mese, il podista faentino ha vinto la Supermarathon di Fano, gara sulle 8 ore che rappresenta un appuntamento annuale per il Club Super Marathon Italia. Grillini, tesserato per la Liferunner, ha vinto la gara percorrendo, sul circuito di 2000 metri della Ciclabile E. Marconi, 102,475 km, è stato l’unico a superare la fatidica soglia dei 100 km. Questa vittoria gli è valsa il titolo nazionale Iuta della specialità, arrivando davanti a Federico Baldi e Davide Giribaldi e il titolo italiano di categoria. Molto soddisfatto della sua prestazione, Grillini ha scritto questo post sulla propria pagina Facebook. "Il riscatto. 8 ore di Fano, in solitaria da subito. Scarpe comode, ma gli avversari mi hanno fatto pestare comunque. 7.47 passaggio ai 100 km, più di 102 i totali. Primo assoluto, campione italiano Iuta, campione di categoria".