NOTIZIARIO. Coccia sotto i ferri: frattura scomposta. Kozak verso il forfait

Gli esami strumentali hanno, purtroppo, confermato la gravità dell’infortunio occorso a Lorenzo Coccia nei minuti finali di Fermana-Arezzo. Il terzino, classe 2022, ha riportato una frattura biossea scomposta di radio e ulna dell’avambraccio destro. Il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico sul quale la società amaranto si coordinerà con il Modena, che in quanto proprietaria del cartellino ne indicherà le modalità. I tempi di recupero saranno più chiari dopo l’operazione, ma indicativamente si aggirano intorno ai tre mesi. Per Coccia si tratta di un periodo sfortunato dopo che già la scorsa settimana era finito al pronto soccorso per il trauma cranico riportato nella gara contro il Pineto. L’elenco degli indisponibili in casa Arezzo si allunga quindi visto che attualmente sono fuori Polvani e Trombini, oltre a CVoccia, mentre alla ripresa saranno valutati Renzi e Kozak.