Nuoto, a Cento la combinata degli stili Uisp. Tutte le gare della categoria Esordienti

Nella piscina comunale di Cento si è disputata la combinata degli stili, manifestazione organizzata dalla Uisp, dove hanno partecipato gli esordienti di Cento, Bondeno, Codigoro, Copparo, Argenta, Ferrara e Comacchio. In concomitanza - sempre nello stesso impianto - si è svolto anche il trofeo Manservisi, gara riservata agli atleti di categoria. Diverse le medaglie conquistate dagli atleti del Cus Ferrara, che si sono presentati in acqua numerosissimi, sfiorando le 40 unità. Negli esordienti C, i più piccoli del lotto, ha vinto l’oro Margherita Londra con Alice Miglioli medaglia di bronzo, mentre in campo maschile è Riccardo Caleffi ad appendersi al collo la medaglia d’argento.

Negli esordienti A la medaglia d’oro arriva da Francesco Candiani, l’argento da Alice Canella e Francesco Addesso e il bronzo invece lo conquista Lucrezia Rossi. Nel trofeo Manservisi le medaglie sono arrivate da Bianca Bosi, Raffaella Grimani, Agnese Gulmini, Anna Forlani e Matteo Cavallina.