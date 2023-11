Nuoto: a riccione. Polieri è oro nella farfalla. Carraro a medaglia

L’oro di Alessia Polieri nei 200 farfalla e i podi nella rana illuminano gli assoluti a Riccione. Polieri conquista il tricolore nei 200 farfalla in 2’09’’69 rendendosi ancora protagonista nella distanza in cui è pronta a dare il meglio agli Europei. Passando alla rana, dietro l’imprendibile Benedetta Pilato, nei 100 c’è il secondo posto di Arianna Castiglioni in 1’06’’76, terza Martina Carraro in 1’06’’78, settima Anita Bottazzo in 1’08’’51, mentre passando al maschile i 100 rana vedono il secondo posto di Federico Poggio in 59’’63, quarto Simone Cerasuolo in 1’00’’16, quinto Alessandro Pinzuti in 1’00’’66. Nei 200 rana chiudono al sesto posto Andrea Castello e Stefano Saladini, mentre Giulia Verona è quarta in 2’30’’26. Nella finale dei 50 farfalla è quarto Giovanni Izzo in 23’’83 e ottavo Luca Todesco in 24’’05; decimo Michele Busa sia nei 50 che nei 100 farfalla mentre Izzo è ottavo nei 50 stile. Carlotta Zofkova decima nei 50 dorso e Ilaria Bianchi ottava nei 50 farfalla.