Nuoto, ai Regionali bravi gli atleti del club maceratese

Bei risultati per i piccoli tesserati del Centro Nuoto Macerata Fior di Grano ai Regionali di Grottammare. In Riviera delle Palme la società biancorossa ha festeggiato soprattutto grazie alle femminucce. Copertina doverosa per la scatenata Tessa Del Gobbo (foto), classe 2012 che, nella categoria Esordienti A è stata strepitosa, cogliendo una bella doppietta d’argento: seconda sia nei 100mt che nei 200mt, sempre dorso. Nella stessa specialità, nonché nelle stesse distanze, ottima anche Miryam Paperi che si è piazzata al secondo posto nella sua fascia d’età (classe 2013). Tra gli Esordienti B inoltre bene Diego Crescimbeni che ha sfiorato il podio in tutte e tre le gare disputate. La giovane allenatrice del CN Macerata Eleonora Brandi, soddisfatta, ha infine visto debuttare con buoni risultati diversi Esordienti B1 come Sara Campanella, Vittoria Properzi, Gabriele Calabrese e Erik Francisco Pruteanu.

an. sc.