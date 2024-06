Nuoto, alle finali regionali esordienti Uisp doppio oro per Candiani, argento per Prosdocimi

Si sono svolte presso la piscina comunale di Parma le finali regionali esordienti Uisp, che hanno visto i giovani portacolori del Cus Ferrara conquistare tante medaglie.

Per gli Esordienti C doppio argento per Alice Miglioli nei 100 misti e nei 50 stile e bronzo per Margherita Londra nei 50 rana. Per i più grandi Esordienti A, doppio oro per Francesco Candiani nei 200 misti e nei 100 dorso; Anna Prosdocimi è seconda nei 100 rana, la sua compagna di scietà Caterina Meloncelli giunge terza nella stessa gara. Medaglia di bronzo invece per Riccardo Addesso nei 100 rana.

Buone prestazioni anche per gli altri partecipanti: Alice Canella quarta nei 100 dorso, Lucrezia Rossi finalista nei 100 farfalla, Margherita Astolfi finalista nei 200 misti, così come Emanuele Benini e Giacomo Accorsi.

Nella foto, Anna Prosdocimi sul secondo gradino del podio a Parma.