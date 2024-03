Nuoto. Altalena di emozioni ai Regionali. Sport Village torna con sedici ori

Nella nuova piscina di Fano si sono svolti i campionati Regionali Primaverili di Categoria e Assoluti. I ragazzi di Sport Village Banca di Pesaro hanno dato vita a due giorni di gare in cui, oltre al risultato agonistico, è emersa ancora di più la bella crescita di gruppo che, dice il presidente Sebastianell, "in questi mesi ha lavorato in vasca e in palestra in maniera seria e continuativa e si è presentata ai blocchi di partenza di questi campionati con la voglia di mettersi alla prova senza nessun timore referenziale. Tutti hanno dato il loro massimo in ogni gara e questo è la cosa più importante che lo sport agonistico deve insegnare ad atleti ancora molto giovani e solo all’inizio della loro carriera agonistica. Bello vedere le reazioni dei ragazzi che sono passate dall’emozione di una gara inaspettata alla rabbia per un tempo non ottenuto per poco, alla rivalsa per riuscire ad ottenerlo e anche alla delusione di non essere riusciti pur sapendo di potercela fare".

Il medagliere alla fine ha segnato 16 ori, 13 argenti e 15 bronzi. Una nota speciale va a Diego Galeazzi e Antonio Luzi che sono riusciti a qualificarsi per i prossimi Campionati Italiani Giovanili di Riccione. Diego Galeazzi nella categoria cadetti e Assoluti ha vinto i 100 rana, Antonio Luzi nella categoria Ragazzi, anno 2010, ha vinto 200 e 400 sl, 200 misti, 100 farfalla. Primo posto anche per Cecilia Riversi categoria ragazzi anno 2010 nei 200, 400 e 800 sl, 100 farfalla. Gradino più alto del podio anche per Leonardo Pierleoni categoria ragazzi anno 2010 nei 100 e 200 rana, Anastasia Ricci categoria Senior nei 400 misti, Alessadro Pinto junior anno 2006 nei 50 e 100 dorso e Davide Amatori junior anno 2007 nei 200 sl. Hanno vinto l’argento Anastasia Ricci categoria Assoluti nei 200 rana e nella categoria Senior nei 50 e 200 rana, Cecilia Riversi categoria ragazzi anno 2010 nei 200 farfalla, Antonio Luzi categoria ragazzi anno 2010 nei 100 sl, Leonardo Pierleoni ragazzi anno 2010 nei 200 misti, Diego Galeazzi categoria cadetti nei 50 e 200 rana, Cesare Battaglia ragazzi anno 2009 nei 400 misti, Erica Tommassini categoria cadetti nei 200 rana, 100 e 400 sl, Viola Bartolini ragazzi anno 2011 nei 100 e 200 dorso. Hanno conquistato la medaglia di bronzo Diego Galeazzi categoria Assoluti nei 200 rana e nella categoria cedetti nei 200 misti, Erica Tommassini categoria Assoluti 200 misti, 200 e 400 sl e categoria cadetti nei 200 misti e 200 sl, Caterina Cozzini junior anno 2008 nei 100, 200 e 800 sl, Gaia Cevolini ragazzi anno 2010 nei 200 farfalla e 400 misti, Cesare Battaglia ragazzi anno 2009 nei 200 rana, Anastasia Ricci categoria Senior nei 100 rana, Cecilia Riversi categoria ragazzi anno 2010 nei 200 misti e Elisa Roberti junior anno 2008 nei 200 farfalla.

b.t.