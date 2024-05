Nuoto artistico Al Trofeo Fin. Rari Nantes Romagna d’oro. Ok anche i trofei Propaganda

Le ragazze del Nuoto Artistico di Rari Nantes Romagna hanno partecipato con successo al 3º Trofeo Fin, settore propaganda, a Lugo. Ottimi i risultati ottenuti sin dalle prime gare: doppio oro per la classe 2016 Anita Fiorentini (Esordienti C), nel Solo e nel Duo, assieme a Beatrice Palazzi, terze invece, nel Duo Migani-La Rotonda. Inoltre la squadra Esordienti C (2015 e 2016), formata da Palazzi, Zocchi, Cardanà, Migani, Semprini, La Rotonda, Ciliberto e Fiorentini, si è piazzata al quinto posto. Tra le Esordienti B, Viola Domeniconi (2014) è arrivata seconda nel Solo; terzo, invece tra le Esordienti A, è arrivato il Duo con Domeniconi e Verdecchia.

Poi nel pomeriggio si sono esibite le atlete più grandi, che hanno conquistato il podio in tutte le categorie in cui hanno gareggiato. Le vittorie sono arrivate nel Duo Categoria Ragazze con Magnani-Lugaresi, nel Duo Juniores con Savoia-Giovannini e nella categoria Assolute con Carluccio-Zammarchi, seguite al secondo posto da Boschi-Domeniconi. Primo posto anche per la squadra Juniores con Zammarchi, L. Domeniconi, Lugaresi, Carluccio, Boschi, Savoia, A. Domeniconi e Giovannini.

In precedenza, alla Manifestazione Nazionale Propaganda categoria Ragazze di Verona, Sofia Orsini Sofia (2009), Ginevra Magnani (2011) e Amanda Lugaresi (2009), hanno raggiunto il gradino più alto del podio, mentre la coppia Ginevra Magnani-Amanda Lugaresi si è classificata 5ª nel Doppio.

A Forlì, invece, si sono svolti i Campionati Regionali Propaganda. Negli esercizi obbligatori, Viola Domeniconi (2014) si è piazzata 2ª e Beatrice Palazzi (2016) terza. Nel Singolo delle Esordienti C, vittoria per Nina La Barba (2016), seguita da Domeniconi Viola (2014), arrivata 2ª. Bravissime nel Duo Esordienti C le 2016 Palazzi-Fiorentini che hanno vinto. Nel Doppio Esordienti B, terza la coppia classe 2014 Bazzocchi-Neri.

u. b.