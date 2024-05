Nuoto artistico. Coppa del Mondo, tris di medaglie per Pelati

Filippo Pelati fa tris di medaglie in Francia. A Saint Denis si è svolta la seconda tappa di coppa del mondo di nuoto artistico che ha inaugurato peraltro la piscina olimpica. Un bilancio positivo per il ferrarese, che ritorna a casa con tre medaglie azzurre. Nell’ordine delle gare, la prima giornata ha visto la conquista della medaglia di bronzo con Filippo Pelati nell’individuale tecnico. Il diciassettenne ferrarese, già iridato ed europeo giovanile della specialità, si piazza dietro una coppia di atleti di livello internazionale. Vince il ventitreenne colombiano Gustavo Sanchez, già bronzo iridato a Doha lo scorso febbraio, che svetta in 209.8133 davanti all’americano Kenneth Gaudet, quinto ai mondiali quatarini, distante solo quattro punti dall’azzurro (197.4216). Nella seconda giornata di gare parigine Pelati, tesserato per Centro Nuoto Uisp Bologna, e Sarah Maria Rizea sono secondi nel duo misto tecnico.

Gli azzurri hanno totalizzato 207.5367 punti (126.0867 per gli elementi e 81.4500), preceduti solamente dai kazaki Nagiza Bolatova e Eduard Kim con 216.3250. Terzi sono gli spagnoli Jordi Caceres e Judith Calvo con 198.8417. Dopo il bronzo nel tecnico non si ripete Filippo Pelati che nel libero del singolo chiude quinto con 136.9334 (66.9334 gli elementi 70.0000 l’impressione artistica). Davanti a tutti il colombiano Gustavo Sanchez, che è l’unico che sfonda il muro dei 200 punti chiudendo in 204.0210, precedendo il kazako Viktor Druzin 163.7189. Terzo l’americano, già quinto al mondiale quatarino, Kenneth Gaudet 161.6187. Il giovane ferrarese poi conquista la terza medaglia della rassegna stavolta nel libero del mix con Flaminia Vernice, che chiudono con 176.5708 (95.8708 gli lemementi, 80.7000 l’impressione artistica), dietro ai colombiani Sanchez e Cerquera Hatiusca (183.0501) e i vincitori spagnoli Calvo Requena e Caceres Iglesias 189.2749.

Mario Tosatti