Nuoto artistico Impresa dell’Accadueo Forlì: successo ai Campionati regionali Uisp

Grande soddisfazione per la squadra del nuoto artistico dell’Accadueo Forlì, che ha trionfato ai Campionati regionali Uisp di sincronizzato. La gara è stata un banco di prova per le migliori squadre dell’Emilia-Romagna e le ragazze forlivesi sono andate oltre le aspettative, vincendo l’oro nel Solo eso C con Nina La Barba, nel Doppio eso B con Lavinia Neri e Sofia Bazzocchi e con la squadra Junior composta da Boschi-Busi-Camprini-Chiadini-Saracino-Perini-Mambelli-Turchetti.

Sono arrivate poi anche alcune altre medaglie: l’argento nel Combinato Junior con Boschi-Busi-Camprini-Chiadini-Saracino-Perini-Mambelli-Turchetti-Proli-Taggio e il bronzo nel Solo Junior grazie a Giorgia Mambelli.

"Le ragazze e le loro allenatrici – ha spiegato il presidente di Accadueo, Mattia Rossi – hanno mostrato che, con impegno e dedizione durante gli allenamenti, è possibile raggiungere buoni risultati. Personalmente non posso far altro che ringraziare atlete e staff: la crescita e le qualità che stanno dimostrando sono il risultato ,appunto, del loro impegno e della costanza in ogni allenamento. Siamo pronti per una stagione che ci vedrà impegnati anche ai Campionati Italiani: sono sicuro che daremo il massimo con la consapevolezza che il risultato è importante, ma ancora di più lo è lo spirito di squadra".

u. b.