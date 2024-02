Nuoto artistico. La Accadueo in gran spolvero a suon di medaglie a Lugo in casa a Forlì La squadra di nuoto artistico Accadueo Forlì ha conquistato ben 13 medaglie alle gare regionali, dimostrando il loro talento e impegno. Le atlete hanno ottenuto risultati eccezionali sia nella competizione organizzata dalla Federnuoto che in quella Uisp.