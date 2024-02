Nuoto artistico. Rari Nantes Romagna, un podio e tanti bei piazzamenti a Livorno

Le giovani atlete di Rari Nantes Romagna di Savignano e Forlì, lo scorso weekend, hanno partecipato alla Manifestazione Nazionale Propaganda Invernale di nuoto artistico alla piscina comunale di Livorno. Ottimi i piazzamenti raggiunti dalle atlete romagnole che hanno ottenuto un brillante 3° posto nel Duo Senior Ex Agoniste (classi 2003-2004) con Ludovica Domeniconi e Beba Boschi con 64,000 punti contro i 65,333 delle vincitrici, le laziali Spizzichino-Antonini. Ottimo, poi, il 4º posto nel Duo Juniores Non Agoniste (classi 2005-2008) con Alice Giovannini e Sofia Savoia con 64,400 punti, a un soffio dal terzo posto delle laziali Zeppieri e Chiese.

Inoltre, 5º posto per il Duo Senior Non Agoniste con Sofia Zammarchi e Nicole Carluccio e 7º per il Duo Juniores Ex Agoniste con Sofia Orsini e Anna Domeniconi e la squadra Juniores Non Agoniste con Ludovica Domeniconi, Sofia Zammarchi, Sofia Orsini, Sofia Savoia, Alice Giovannini, Nicole Carluccio, Beba Boschi e Anna Domeniconi. Più indietro la seconda squadra Juniores Non Agoniste (17ª) formata da Elisabetta Saracino, Giulia Busi, Elisa Boschi, Giada Camprini, Anna Turchetti, Teresa Chiadini, Virginia Perini e Giorgia Mambelli. In azione infine la squadra Assolute Non Agoniste (18ª) con Arianna Mazzoni, Elena Dall’Agata, Vittoria Proli, Sofia Taggio, Martina D’Andrea, Athena Mambrini, Martina Leone e Carmen Schiavi.

u. b.