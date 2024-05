Nuoto. Azzurra, medaglie e convocazioni. Ludovico Alba sarà a Merano

Al termine del "Trofeo Città di Livorno" di nuoto, per l’Azzurra, la copertina è per Ludovico Alba, convocato con la rappresentativa regionale per il Cool Swim Meeting Merano: il giovane ha vinto un argento nei 200 stile e un bronzo nei 50 dorso. Medaglie d’argento per Ruggero Cangioli nei 200 dorso e per Martina Vannucchi nei 50 stile. Hanno chiuso in quarta posizione Michelangelo Meoni (400 stile), Caterina Martinelli (200 dorso), Gaia Buffini (100 stile) e Andrea Martinelli (100 rana). Positivo il rendimento di Vittoria Martelli, Lorenzo Corsini, Pietro Bottazzi, Francesco Iura, Francesco Lombardi, Edoardo Alba, Tommaso Lucchesi e Zoe Guarducci, Maria Valeria Calamai, Alice Squarcini, Carlotta Petracchi, Martina Mucci, Vittoria Bottazzi, Filippo D’Attilio, Noemi Cipriani, Sara Mazzoni, Maria Carlesi, Leonardo Monzali, Edoardo Castellani, Matteo Vallini, Ginevra Picarelli, Sara Bartolini, Giulia Bonechi, Francesco Marchettoni, Gabriele Gattai, Daniele Di Benedetto e Giovanni Vallini.