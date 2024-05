Nuoto. Azzurra, pioggia di medaglie al "Trofeo città di Prato»

L’Azzurra organizzerà come di consueto la "Swim Cup" di nuoto, che inizierà il 21 giugno prossimo (per concludersi il pomeriggio successivo) e promette di portare nuovamente in città centinaia di nuotatori e nuotatrici da tutta Italia. Nel frattempo però, il club ha ben figurato anche nel corso del "Trofeo Città di Prato" organizzato dai "cugini" della Futura nei giorni scorsi, agguantando sedici medaglie e il quinto posto nella classifica generale della kermesse: sono saliti sul gradino più alto del podio Caterina Martinelli nei 50 dorso (oltre ad un argento nei 200) Leonardo Cecconi nei 200 rana e Gaia Buffini nei 200 stile (seconda poi negli 800). Argento per Giovanni Vallini nei 50 dorso, Tommaso Lucchesi nei 50 rana, Lapo Bettazzi nei 200 farfalla (con un bronzo nei 50) e Ludovico Alba nei 1500 stile. Bronzo infine per Martina Vannucchi nei 50 farfalla e nei 100 stile, Michelangelo Meoni nei 50 dorso, Leonardo Monzali nei 50 farfalla, Edoardo Alba nei 50 dorso ed Andrea Martinelli nei 200 rana. Alla kermesse hanno infine preso parte con buoni risultati anche i vari Gabriele Gattai, Daniele Di Benedetto, Sara Bartolini, Noemi Cipriani, Edoardo Castellani, Francesco Lombardi, Ginevra Picarelli, Maria Carlesi, Martina Mucci, Zoe Guarducci, Pietro Bottazzi, Vittoria Martelli, Maria Valeria Calamai, Ruggero Cangioli, Francesco Iura, Vittoria Bottazzi, Filippo D’Attilio, Matteo Vallini, Francesco Marchettoni, Sara Mazzoni, Giulio Bonechi, Lorenzo Corsini e Carlotta Petracchi.