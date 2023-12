NUOTO. Azzurra, pioggia di medaglie per gli esordienti. Bene anche gli agonisti a Livorno

Medaglie e piazzamenti di prestigio, in più competizioni. Si è chiuso così il 2023, per i nuotatori e le nuotatrici dell’Azzurra che a breve torneranno in vasca per le prime sfide del 2024. I risultati che catturano maggiormente l’occhio sono arrivati dalla seconda prova "esordienti" svoltasi nei giorni scorsi proprio in città, e dedicata ai più giovani. Sono saliti sul gradino più alto del podio Anna Giulia Mattiello nei 50 farfalla, Alessandro Santini nei 100 stile e nei 100 misti, Greta Petracchi nei 100 misti, Filippo Berti nei 50 dorso (argento poi nei 50 stile) Francesco Mastrolia nei 50 stile (con un argento nei 50 dorso) e Bianca Guarducci nei 100 dorso (seconda nei 100 stile). Medaglia d’argento per Francesco Del Gallo nei 100 stile (bronzo poi nei 100 misti) Leonardo Bartolini nei 100 dorso (oltre ad un bronzo nei 400 stile) e Ginevra Ina nei 400 stile (oltre ad un terzo posto nei 100 stile). Hanno invece agguantato un bronzo Chiara Castagnoli nei 50 stile, Leonardo Cervo nei 50 dorso e Ada Guarducci nei 50 dorso.

Gli agonisti e le agoniste con maggior esperienza hanno invece preso parte alla fase regionale della Coppa Brema, andata in scena a Livorno. E sono arrivati tre pass-qualificazione per i campionati italiani: li hanno ottenuti Gaia Buffini nei 200 stile, Ginevra Scali nei 200 farfalla e Martina Vannucchi nei 50 stile. Buoni infine anche i riscontri cronometrici di Ludovico Alba, Ruggero Cangioli, Edoardo Alba, Leonardo Cecconi, Giovanni Colzi, Tommaso Lucchesi, Giovanni Vallini, Matteo Vallini, Sara Bartolini, Vittoria Bottazzi, Vittoria Martelli e Caterina Martinelli.

Giovanni Fiorentino