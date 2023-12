Nuoto. Bondeno, il team ’Piscine Coperte’ vola nelle gare Fin

Un bilancio positivo dei giovani nuotatori della società Piscine Coperte Bondeno, nei due raggruppamenti organizzati dalla FIN. Il primo per la categoria esordienti che si è svolto Ferrara il 26 novembre scorso. In vasca Celeste Callegari, Benedetta Casoni, Giulia Franchini, Camilla Scaringella, Adele Zennaro, Adrea Cattabriga, Federico Chieregati, Davide Fogli, Tommaso Gambuzzi, Riccardo Pisa, Marco Terribile e Pietro Zennaro. Sensibili miglioramenti cronometrici da parte di tutti quanti, con anche diverse prestazioni importanti, come Andrea Cattabriga, quinto nel concentramento Ferrara-Modena, e Giulia Franchini, che nell’accumulo delle classifiche regionali si ritrova tra le prime venti dell’Emilia Romagna. Un secondo appuntamento sono state le qualificazioni FIN di categoria, svoltesi a Imola e poi a Ferrara rispettivamente l’8 e 10 dicembre. In questo appuntamento sono state quattro le atlete impegnante nelle varie gare: Emma Chen, Sofia Govoni, Alice Pezzoli e Angela Romanini. Emma Chen ha migliorato di 20 secondi nei 200 rana, così come Alice Pezzoli nei 200 misti e Sofia 10 secondi nei 100 dorso. Spicca Angela Romanini, che nei 400 stile abbatte il suo personale di ben 1 minuto e 10 secondi. Tutto questa davanti anche a un vicecampione del mondo come Fabio Scozzoli.