Nuoto, campionati italiani Fisdir: ARGENTO PER JONATHAN PIANESE e TUTTI GLI ATLETI SPORT VILLAGE ECCELLONO. Splendida Elisa Renzoni, tricolore nei cento rana e bronzo nei cinquanta stile

Si sono conclusi con successo a Terni i campionati italiani di nuoto in vasca corta Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). Gli atleti di Sport Village Banca di Pesaro si son fatti onore riportando ottimi risultati. In particolare Elisa Renzoni ha conquistato il titolo di campionessa italiana nei 100 rana con il tempo di 3’06’’00, mentre nei 50 Stile libero si è classificata terza con il tempo di 55’’17. Molto bene anche gli altri atleti. Jonathan Pianese ha conquistato l’argento nei 100 rana con 1’36’’52 e quarto nei 200 stile libero con 2’56’’02. Filippo Ricchiuti si è classificato quarto nei 100 stile libero con il tempo di 1’14’’39 e quinto nei 50 con il tempo di 33’’01. Christian Bartolucci quinto nei 100 dorso con 1’52"01 e nono nei 50 stile libero con il tempo di 37’’76. Alessandra Ciancamerla quinta nei 100 stile libero con 2’14"32. Molto soddisfatto dei risultati dei suoi ragazzi l’allenatore Biagio Cattano che commenta così: "Vedere come questi ragazzi si allenano e come poi raccolgono i risultati alle manifestazioni a cui partecipiamo è per noi del club un grande motivo di orgoglio e stimola a noi dello staff tecnico a fare sempre meglio". Ora un po’ di meritato riposo. Le gare riprenderanno da gennaio in poi con la nuova stagione 2024. La società punta a preparare al meglio i campionati regionali viatico per la partecipazione ai campionati nazionali. Gli allenamento proseguono nella piscina del parco della pace.

b.t.