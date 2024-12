Nuoto, campionati italiani indoor: molto bene tutta la squadra pesarese. Francesca Giorgioni, cento e lode

Doppio argento per Sport Village al Campionato italiano invernale master 2024 Si è tenuto a Torino dal 6 all’ 8 dicembre 2024 il Campionato italiano invernale master 2024. Una "bellissima esperienza per la squadra master Sport Village Banca di Pesaro ai campionati nazionali indoor nel prestigioso Palazzo del Nuoto di Torino", dice il presidente Andrea Sebastianelli che elanca i successi: "Doppietta d’argento per Francesca Giorgioni nei 100 delfino e nei 100 misti e buone prestazioni anche per tutti gli altri 13 atleti partecipanti, che tornano a casa carichi di soddisfazioni: tutti si classificano nelle prime 10 posizioni italiane di categoria". Soddisfatto il coach Matteo Bruzzesi a cui, conclude Sebastianelli, "vanno i ringraziamenti della squadra, non solo per gli ottimi risultati raggiunti, ma anche per l’organizzazione della trasferta che è stata occasione per rafforzare ulteriormente la compattezza del gruppo". Arrivano i complimenti anche di Paolo Benedetti, direttore di Banca di Pesaro: "Un successo di squadra che rispecchia i nostri valori"

b. t.